Анастасия Лях .21 марта, 2020 3

В связи с простоем кинопроката из-за пандемии коронавируса студии Paramount и Sony решили выпустить онлайн два кассовых хита раньше положенного срока, сообщает Deadline. Речь о семейном приключении «Еж Соник» и взрослом комедийном боевике «Плохие парни навсегда».

Фильм с Джимом Керри, а также фильм с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом станут доступны на всех цифровых платформах 31 марта. Тем временем студия Universal 20 марта выпустила онлайн «Человека-невидимку» , Warner 24 марта выпустит в Сеть «Хищных птиц», а Disney наметила на 3 апреля релиз пиксаровской анимации «Вперед» на всех потоковых сервисах (мультфильм, увы, провалился в прокате, так как попал на преддверие карантина).

Напомним, ранее сообщалось о том, что раньше времени появится онлайн девятый эпизод космической саги «Звездные войны».