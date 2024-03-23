sonyazhytkova .23 марта, 2024 6

Майже рік минув з моменту виходу тизеру до "Пінгвіна" від Метта Рівза для Max і нарешті ми маємо можливість переглянути трейлер та дізнатися дату прем'єри цієї осінньої серії.

У "Пінгвіні" з Коліном Фарреллом ми бачимо зовсім іншого героя, не такого комічного, як втілення Денні ДеВіто у фільмах Тіма Бертона. Оз Кобб (Фаррелл), нагадує Тоні Сопрано своїми філософськими заявами та історіями. Це ясно вказує на великий вплив альфа-серіалу HBO, що здобув кілька премій "Еммі".

У цьому восьмисерійному драматичному серіалі від DC Studios Колін Фаррелл повертається до своєї ролі злочинного героя в "Бетмені". Телешоу продовжує епічну кримінальну сагу "Бетмена", втілену в фільмі Рівза від Warner Bros. Стрічка заробила понад $772,2 мільйонів у всьому світі, з прибутком у $177 мільйонів, ставши одною з найпопулярніших на стрімінговому сервісі Max.

Подібно до мотиву, заснованого Рівзом у своєму фільмі, тут ми бачимо Пінгвіна у початковому вигляді: не як кримінального лорда в смокінгу, якого ми пам'ятаємо з телесеріалу про Бетмена 1960-х років або "Готем" на каналі Fox, де його грав Робін Лорд Тейлор. Натомість він представлений як чоловік у шкіряному пальті, з пістолетом на вулиці, що здійснює свої кримінальні хіти.

Прем'єра серіала запланована на осінь 2024 року, але точна дата реліза залишається невідомою.

Джерело: Deadline