sonyazhytkova .1 сентября, 2024 0

Ділан Кларк і Метт Рівз пояснили, чому "Пінгвін" є самостійною історією. Хоча спіноф є першим у всесвіті "Бетмена" Рівза, продюсер запевняє, що перегляд фільму не є обов'язковим для насолоди від шоу.

"Метт любить використовувати метафору, що фільм і шоу 'вібрують' разом, взаємно доповнюючи одне одного", – розповідає продюсер Ділан Кларк в інтерв'ю для журналу SFX. "Ви не обов'язково повинні переглядати фільм, щоб насолодитися серіалом, але перегляд оригінальної стрічки може поглибити враження. Вони тісно пов'язані".

Новий спін-оф, що фокусується на персонажі Коліна Фаррелла Озі Коббі, розпочинається майже одразу після подій "Бетмена". Похмурий Готем відновлюється після повені, спричиненої Загадковиком, і в цьому хаосі Оз готує своє сходження до вершин кримінального світу міста.

Метт Рівз описує шоу як "гангстерську історію в стилі 'Скарфейса'". Він пояснив: "Я сказав Коліну, що після подій з Фалконе залишиться вакуум влади, і всі вважають вашого Пінгвіна жартівливим персонажем. Його недооцінюють, а насправді він має величезні амбіції і прагне влади. Це буде однією з головних тем наступного фільму".

Рівз розповів, що концепція створення історії про шлях до влади в стилі "Скарфейса" виявилася надзвичайно привабливою. Під час обговорення ідеї з мережею вони одразу зрозуміли, що це саме те, що їм потрібно!

"Пінгвін" розпочне трансляцію на HBO 19 вересня.

Джерело: Gamesradar