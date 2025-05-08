sonyazhytkova .8 мая, 2025 12

Дідлі Скот оживає з новою силою — Джеремі Кларксон береться за, мабуть, найамбітніший (і найвибуховіший) проєкт у сільському житті: відкриття пабу! Усе це — в трейлері четвертого сезону популярного шоу від Prime Video.

Джеремі Кларксон, знаний як головний по автохамству з "Top Gear", знову вилазить із трактора — цього разу, щоб знову стрибнути... в пивний бізнес! У новому, четвертому сезоні "Ферми Кларксона" глядачів чекає не просто новий урожай жартів, а й новий паб, який має стати втіленням його мрії "з ферми — на стіл". І, схоже, на барну стійку теж.

У трейлері ми бачимо, як у Дідлі Скот вриваються нові обличчя, нова худоба та нова техніка — фермерське життя ще ніколи не було таким хаотичним (і веселим). Після подій третього сезону, коли компанія на фермі дружно піднімала келихи за черговий рік катастроф, сезон 4 починається з серйозних змін: Калеб їздить з сольним стендапом про фермерство, Ліза запускає нову лінійку продукції, а Джеремі залишається на фермі сам-на-сам… із курми і своїми геніальними бізнес-ідеями.

Перші чотири епізоди виходять 23 травня на Prime Video. Ще два — через тиждень, і фінальні — ще за тиждень. І хоча через скандальну колонку Кларксона про Меган Маркл шоу ледь не пішло під ніж, Amazon таки натиснув "старт", а там і про п’ятий сезон вже почали шепотіти.

Ну що, пане Кларксон, трактор завели — тепер ще б пінту налити. І хай паб не згорить швидше, ніж ваші надії на спокійне життя на фермі!

Джерело: Deadline