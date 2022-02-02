Таня Гончаренко .2 февраля, 2022 10

Компания Bad Robot пренадлежащая постановщику Джей Джей Абрамсу, выпустит мини-сериал по мотивам нового бестселлера Стивена Кинга "Билли Саммерс", - сообщает Deadline.

Книга объединяющая в себе несколько жарнров: ужасы, детектив, драму и фантастику была издана в августе 2021 года. Главный герой романа — профессиональный наемный убийца. Он надеется выполпонить своё последнее задание и уйти на покой. Но его планам не суждено сбыться, по крайней мере, не так быстро.

Подробностей о сериале, например, об актерском составе, дате выхода или названии, пока нет.