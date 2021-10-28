Таня Гончаренко .28 октября, 2021 3

Компания по разработке компьютерных игр Saber Interactive и студия iLLOGIKA загорелись идеей создать видеоигру по фильму Джона Красински "Тихое место". Все события в игре будут происходить в той же вселенной, что и фильм ужасов. - сообщает Deadline

Напомним, первый фильм "Тихое место" вышел в 2018 году. Картина расказывает историю постапокалиптического мира которым правят монстры убивающие все, что издает звук. Уцелевшая чудом семья пытается выжить в этом мире любой ценой. Главные роли исполнили Джон Красински, Эмили Блант, Милли Симмондс и Ноа Джуп.

"Первая официальная видеоигра, действие которой разворачивается в ужасающей вселенной "Тихого места", представит оригинальную историю и геймплей, которые сохранят захватывающий саспенс, напряжение и драматическую составляющую, которыми славится полнометражная дилогия", - говорится в заявлении Saber Interactive.

Сиквел картины вышел в мае этого года. Третья часть в разработке и должна выйти на экраны в 2023 году.

Релиз игры запланирован на 2022 год.