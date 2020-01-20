Анастасия Лях .20 января, 2020 6

На фото: Кадр из фильма "Паразиты"

Американская гильдия актеров также назвала своих победителей за ушедший 2019 год. В номинации «лучший актерский ансамбль» победил состав южнокорейского детективного триллера «Паразиты».

Лучшим актером был назван Хоакин Феникс («Джокер»). Лучшей актрисой — Рене Зеллвегер («Джуди»). За роли второго плана награды достались Брэду Питту («Однажды в Голливуде») и Лоре Дерн («Брачная история»).

Среди сериалов в категориях «лучший ансамбль драматического шоу» и «лучший ансамбль комедийного шоу» победи одержали «Корона» и «Удивительная миссис Мейзел» соответственно.