Анастасия Лях .7 марта, 2020 3

Иранский режиссер Мохаммад Расулоф, получивший недавно берлинского «Золотого медведя» за драму «Зла не существует», в ближайшее время отправится за решетку, сообщает Associated Press.

Как мы уже писали, Расулоф является оппозиционером деспотичного иранского режима и открыто выступает против иранских властей и законов. В частности, его последний фильм, победивший на Берлинале, выступает с резкой критикой смертной казни в Иране.

Летом 2019 года за «распространение пропаганды против государственной системы» посредством кино иранские власти засудили Расулофа и приговорили к году тюрьмы и запрету снимать фильмы в течение двух лет. Тем не менее Расулоф снял «Зла не существует» (правда, будучи невыездным, представить ее в Берлине лично не смог).

Тогда власти не обязали режиссера отбыть срок. Но теперь, когда имя постановщика прозвучало на весь мир, иранское правительство передумало и оповестило Расулофа о необходимости отбыть наказание. Обжалование, поданное кинематографистом, суд не принял.