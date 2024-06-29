sonyazhytkova .29 июня, 2024 5

Рейнс, який виконував роль талановитого хірурга з приймального відділення з 5-го сезону, покидає медичну драму NBC як постійний учасник телешоу. Наразі невідомо, чи з'явиться він у 10-му сезоні як гість.

Фінал 9-го сезону "Чиказької лікарні" натякнув на можливий вихід Доміника Рейнса, коли доктору Крокету Марселю порадила Шерон Гудвін (С. Епата Меркерсон) взяти стільки часу, скільки йому потрібно, після трагічної загибелі одного з його пацієнтів, хлопчика, та його батька. Хлопчик помер після того, як Крокет відмінив заплановану пересадку печінки через інфекцію, незважаючи на прохання батька, який вважав, що операція є єдиним шансом на порятунок його сина. Після смерті сина зневірений батько скоїв самогубство.

Ця ситуація сильно вразила Крокета, нагадуючи йому про втрату власної доньки, яка померла від лейкемії.

"Чиказька лікарня" висвітлює емоційні будні нового надсучасного травматологічного центру міста та життя лікарів, медсестер і персоналу, які підтримують його роботу.

Хірург з приймального відділення Крокет Марсель з'явився як другорядний персонаж на початку 5-го сезону, і незабаром Рейнс став постійним учасником серіалу. Він також з'являвся у кросоверах з іншими серіалами всесвіту One Chicago. Перед тим, як приєднатися до "Чиказької лікарні" у 2019 році, Рейнс грав у серіалі "Агенти Щ.И.Т.".

Джерело: Deadline