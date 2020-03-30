Анастасия Лях .30 марта, 2020 3

Оказывается, в первом «Докторе Стрэндже» могла появиться Джессика Честейн. Актрисе была предложена роль возлюбленной главного героя в исполнении Бенедикта Камбербэтча, пишет издание JunkFood Cinema.

О том, что режиссер картины Скотт Дерриксон предложил партию Джессике Честейн, рассказал сценарист проекта С. Роберт Каргилл (также работавший с Дерриксоном над хитовым хоррором «Синистер»). По словам Каргилла, актриса сразу ответила на предложение отказом, а именно такими вот словами: «Парни, проект здоровский, и я бы с удовольствием к нему присоединилась. Но боюсь, у меня будет всего один шанс сыграть в фильме Marvel, и я очень хотела бы примерить супергеройский плащ и продемонстрировать те навыки, что у меня остались после танцевального опыта в балете».

В итоге возлюбленную Стрэнджа сыграла Рэйчел МакАдамс, а Честейн появилась в образе суперзлодейки в другой экранизации марвеловских комиксов, а именно в фильме «Люди Икс: Темный Феникс». Правда, «Доктор Стрэндж» получил восторженные отзывы, а «Темный Феникс» был разгромлен в пух и прах.