Таня Гончаренко .29 августа, 2021 5

Оригинальную трилогию "Матрица" снимали обе сестры - режиссеры Лана и Лилли Вачовски. Но к работе над четвертой частью приступила только Лана.

О причине своего отказа Лилли рассказала в рамках интервью для Showtime - сообщают Тhe Wrap. Дело в том, что идея снять сиквел "Матрицы" появилась у Ланы Вачовски практически сразу после смерти родителей сестер и Лилли не смогла найти в себе мотивацию и вдохновение на воплощение проекта после такой утраты.

К тому же, идея снять четвертую Матрицу сразу показалась Лилли «очень непривлекательной». Режиссер уверена, что съемки заствили бы её заново переживать все сложные периоды из своей жизни, которые как раз произошли во время работы над трилогией боевика.

"Я не хотела заново переживать свою трансформацию и проходить через этот огромный переворот в своей жизни, заново прочувствовать потерю отца и матери. Для меня это как будто вернуться в прошлое и начать проживать всё заново. И я не хотела этого делать." - рассказала Лилли.

Напомним, что ранее сестры Вачовски были братьями - Ларри (Лана) и Энди (Лилли). Смена пола припала как раз на период съемок трилогии и, по всей видимости, именно об этом периоде транформации говорит Лилли. Она призналась, что ей потребовалось некоторое время после операции, чтобы ощутить себя комфортно в новом качестве.

Но, не смотря на то, что только Лана работает над продолжением "Матрицы", Лилли не сидит без дела. Она занимается шоу Work in Progress («Работа над собой») как шоураннер и сценарист.