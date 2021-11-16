Анастасия Лях .16 ноября, 2021 1

Стало известно, по какой причине Пэтти Дженкинс покинула проект «Звездные войны: Эскадрилья изгоев». Об этом пишет издание Comic Book.

Ранее сообщалось, что Дженкинс сильно занята, и поэтому съемки «Эскадрильи» откладываются на неопределенный срок. Теперь же выяснилось, что постановщица распрощалась со студией Lucasfilm.

Причиной стали пресловутые «творческие разногласия». Дженкинс рассчитывала на творческую свободу, а руководство Lucasfilm дало понять, что будет активно вмешиваться в творческий процесс. В итоге мувимейкерша решила покинуть проект и заняться теми, где ей не будут указывать, что и как делать.

Кто заменит Дженкинс на режиссерском посту, пока неизвестно.