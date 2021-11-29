Анастасия Лях .29 ноября, 2021 8

Нет, речь не о недавней «Дюне», которую снял Дени Вильнев, а о «Дюне» 1984 года, которую снял Дэвид Линч.

Так вот, экранизация 80-х сперва была в руках у Ридли Скотта. Именно он, только-только выпустивший своего «Бегущего по лезвию», значился режиссером адаптации культового научно-фантастического романа Фрэнка Герберта.

Тогда продюсер проекта Дино-Де Лаурентис сказал Скотту, что снимать придется в Мексике, так как там дешевле. Постановщик рассказывает, что отправился в Мехико, посмотрел павильоны киностудии, где были запланированы съемки, и ужаснулся, насколько и город, и студия грязны и воняют. «Там полы были буквально слеплены из болота», — прокомментировал Ридли Скотт.