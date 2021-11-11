Анастасия Лях .11 ноября, 2021 5

Постановщица нового марвеловского блокбастера Хлоя Чжао ответила на главный вопрос, который озадачил фанатов MCU.

Как пишет издание Comic Book, поклонники комиксов Marvel не поняли, почему знаменитый Щелчок Таноса, который злодей осуществил с помощью Перчатки и Камней бесконечности, уничтожив таким образом половину всего живого во вселенной, не затронул супергероев Вечных, хотя коснулся половины Мстителей.

Этот момент разъяснила Хлоя Чжао. По ее словам, Танос в «Войне бесконечности» уничтожил половину живого, но в ее фильме космические боги Целестиалы, создавшие Вечных, объясняют природу своих творений, и она противоречит принципу, согласно которому исчезла половина вселенной.

Режиссер отметила, что дословно сказать не может, иначе это будет спойлер для тех, кто еще не смотрел «Вечных», но те зрители, что уже видели картину и были внимательны, сами поймут, почему Щелчок Таноса обошел стороной этих героев.