Анастасия Лях .16 сентября, 2020 10

Журнал Variety пообщался с режиссером Ноа Хоули и выяснил, в чем причина заморозки проекта «Звездный путь 4».

Напомним, недавно было объявлено, что новая глава студии Paramount Эмма Уоттс приостановила разработку четвертого фильма франшизы, так как посчитала, что есть необходимость поразмыслить над тем, в каком направлении продвигать проект далее.

Как оказалось, между Эммой Уоттс и Ноа Хоули возникли творческие разногласия. Хоули хотел перезапустить франшизу, продолжив рассказывать историю корабля «Энтерпрайз» без участия капитана Кирка в исполнении Криса Пайна и Спока в исполнении Закари Куинто, то есть с полностью обновленной актерской командой. Тогда как Уоттс хочет вернуть на экраны старых героев.

В настоящее время неизвестно, что будет с четвертой картиной и кто займет режиссерское кресло. Не стоит забывать, что в воздухе все еще висит идея Квентина Тарантино снять взрослый, жесткий вариант «Стартрека».