sonyazhytkova .8 декабря, 2024 8

Paramount+ випустив тизер до серіалу "Yellowjackets", який побачить світ у глобальній прем’єрі 14 лютого 2025 року.

Тизер натякає на початок смертельного полювання в тому самому лісі, де розбився літак футбольної команди. Герої обговорюють, як це місце переслідуватиме їх усе життя, і згадують, що, можливо, час було втрачено на те, щоб не з’їсти деяких дівчат раніше. У трейлері також чути лячне виття, яке додає атмосферу напруженості.

Цього сезону до складу акторів приєднаються Гілларі Свонк ("Мільйонерша") і Джоель МакГейл ("Спільнота"). У команду також повернуться Мелані Лінскі, Крістіна Річчі, Тоні Сайперс, Лорен Амброуз, Софі Неліс, Жасмін Савой Браун, Кортні Іттон, Софі Тэтчер, Саманта Ханратті, Лів Х’юсон, Стівен Крюгер, Воррен Коул, Кевін Алвес, Сара Дежарденс і Сімона Кессел. Елайджа Вуд також з’явиться в повторній ролі.

З новими обличчями та смертельними випробуваннями на горизонті герої знову зіштовхнуться з тим, що їх переслідуватиме не лише ліс, але й їхні власні демони. Чи вистачить їм сил подолати жахи минулого? Відповіді ми дізнаємось уже 14 лютого 2025 року.

Джерело: Deadline