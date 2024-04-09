sonyazhytkova .9 апреля, 2024 10

Усі вісім епізодів постапокаліптичного серіалу з'являться на телеекранах 10 квітня, за день раніше, ніж попередньо планувалося.

Уолтон Гоггінс оголосив цю новину у спеціальному відео, де поділився оновленнями з шанувальниками. Він сказав: "Fallout був улюбленим протягом понад 25 років, і як подяка усім фанатам, ми даруємо вам серіал раніше. Це все".

Усі вісім серій будуть доступні на стрімінговій платформі о 18:00 PT, або 21:00 ET, 10 квітня. Для глядачів з Великобританії, перший епізод також буде доступний о 2:00 BST 11 квітня. Крім того, Prime Video організовує фан-прем'єру першого епізоду в цей час, де глядачі матимуть змогу спілкуватися з іншими фанатами та обирати свою фракцію, обіцяючи також деякі неочікувані сюрпризи.



Заснований на одній з найбільш визнаних серій відеоігор усіх часів, серіал "Fallout" розповідає про події, що відбуваються через 219 років після початку ядерної війни, яка змусила американців переховуватися у протирадіаційних сховищах, відомих як Ваулти. Після захоплення батька головна героїня Люсі,вирушає на поверхню землі, де стикається з жорстоким та безжальнним пустельним світом. Там вона зустрічає молодого солдата Максимуса та Гуля.

Серіал створений Лізою Джой та Джонатаном Ноланом, а також виконавчими продюсерами виступають Женева Робертсон-Дворет і Грехам Вагнер. У телешоу зіграли ряд іменитих акторів, включаючи Кайла МакЛаклана, Кріса Парнелла, Метта Беррі та Саріту Чудхурі.

Джерело: Gamesradar