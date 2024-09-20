sonyazhytkova .20 сентября, 2024 3

Після довгого очікування Netflix нарешті представив трейлер другого сезону "Гри в кальмара", і він вражає своєю безжальною атмосферою.

У новому сезоні Гі Хун, якого грає Лі Чжон Джей, знову опиняється на арені, щоб зіштовхнутися з новими жорстокими іграми та остаточно здолати Фронтмена (Лі Бьон Хун). Трейлер демонструє, як події другого сезону безпосередньо продовжують сюжет першого, де Гі Хун святкує перемогу. Проте, перед посадкою на літак до США, він усвідомлює, що його справи ще не завершені, і вирішує зателефонувати на гарячу лінію ігор, клятвено обіцяючи помсту.

Новий ролик, який ви можете переглянути вище, починається з того, що Гі Хун відкриває двері своєї квартири, де його зустрічає Фронтмен з оголошенням: "Ми готові почати гру." Також ми бачимо нову арену, що нагадує першу частину, з учасниками, розміщеними у багатоярусних ліжках, та величезною скарбницею. Охоронці в червоних костюмах знову патрулюють територію серед камер спостереження та вогняних тіл тих, хто зазнав поразки.

Хоча трейлер не представляє багато нових викликів, у ньому з’являється арена з двома величезними райдужними кільцями. Яка жорстока гра чекає на учасників цього разу?

Перший сезон "Гри в кальмара" продовжує тримати лідерство серед шоу на Netflix, зібравши понад два мільярди годин перегляду. З виходом другого сезону це число, без сумніву, ще більше зросте. Крім того, було анонсовано, що третій сезон стане фінальним і з'явиться у 2025 році.

Другий сезон "Гри в кальмара" дебютує на Netflix 26 грудня, і фанати вже в нетерпінні дізнатися, які нові жахіття чекають на героїв.

Джерело: Gamesradar