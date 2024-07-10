sonyazhytkova .10 июля, 2024 9

Netflix презентував трейлер четвертої частини драми про подорожі в часі, де вперше показано персонажа Ніка Оффермана - доктора Джина Тібодо.

"Світ, у якому ми живемо, це одна велика брехня", - каже Тібодо у голосовому супроводі. "Цей хлопець з щупальцями є ключем до розуміння всіх часових ліній". Очевидно, що йдеться про Бена Харгрівза у виконанні Джастіна Х. Міна, який загинув під час однієї з місій, але його історія стане центральною у четвертому сезоні.

Серіал, створений Стівом Блекменом за коміксами Джерарда Вея та Габріеля Ба від видавництва Dark Horse, випустить свій фінальний розділ 8 серпня на Netflix.

У завершальному сезоні, після драматичної сутички в готелі Обсидіан, часова лінія братів і сестер Харгрівз була повністю перезавантажена. Позбавлені своїх сил, кожен з них намагається знайти своє місце у цьому світі. Проте дивні явища не дають про себе забути. Їхній батько, Реджинальд, вийшов із тіні і став публічною особою, керуючи могутньою та зловісною бізнес-імперією. Таємнича організація, відома як "The Keepers", проводить секретні зустрічі, вірячи, що реальність, у якій вони живуть, є брехнею і наближається велике покарання. Зіткнувшись з цими новими силами, "Академія Амбрелла" повинна зібратися разом ще раз, щоб остаточно відновити порядок, ризикуючи розірвати крихкий мир, за який вони так довго боролися.

До акторського складу четвертого сезону повернуться Елліот Пейдж, Том Гоппер, Девід Кастаньєда, Еммі Рейвер-Лампман, Роберт Шихан, Айдан Галлахер, Джастін Х. Мін, Ріту Арья, Колм Фіоре, Нік Офферман, Меган Маллалі та Девід Кросс.

Джерело: Deadline