sonyazhytkova .10 июня, 2024 3

Пригодницький бойовик з Віллом Смітом та Мартіном Лоуренсом займає перше місце у світовому прокаті та вже зібрав 104,6 мільйона доларів, що перевищує його бюджет у 100 мільйонів доларів.

Хоча фільм заробив 56 мільйонів доларів у перший вікенд у США, що не є найкращим результатом у франшизі, "Погані хлопці 4" встановили рекорд, ледве здобувши найвищий рейтинг на Rotten Tomatoes серед усіх чотирьох фільмів серії.

Реакції глядачів склалися в рейтинг у 97% на Rotten Tomatoes. Це робить ситуацію цікавою, оскільки третя частина серії, "Погані хлопці назавжди", має рейтинг глядачів у 96%.

Для порівняння, перші два фільми франшизи, "Погані хлопці" (1995) та "Погані хлопці 2", отримали лише 78% на Rotten Tomatoes. А що стосується CinemaScore, "Все або нічого" стала єдиною стрічкою серії, яка не змогла досягти оцінки "А", хоча її "А-" все ще вважається чудовим результатом. В цілому, рейтингова історія франшизи на CinemaScore нагадує табель успішного студента.

Джерело: Мovieweb