sonyazhytkova .20 августа, 2024 9

Як зазначили творці серіалу Майкл Грін, Ембер Нойзумі, Джейн Ву та Майрон Неттінга, на продовження цього популярного аніме від Netflix доведеться чекати ще кілька років.

В інтерв'ю з Collider шоуранери зазначили, що на створення таких масштабних анімаційних проєктів потрібен час та значні ресурси, і вони не готові жертвувати якістю заради пришвидшення процесу.

"Ми зараз у стані паніки, тому що у нас є графік і бюджет, і ми намагаємося привести їх у відповідність", - розповіла Джейн Ву. "Ми лише на початку виробництва, і все інше поки на стадії планування".

Нагадаємо, що перший сезон "Самурая з блакитними очима" дебютував на Netflix у листопаді 2023 року. Сюжет серіалу розповідає про Мізу, наполовину європейку, яка, маскуючись під чоловіка, вирушає на шлях помсти в Японії епохи Едо. Голоси головних героїв озвучують такі відомі актори, як Кеннет Брана, Бренда Сонг, Джордж Такеї, Масі Ока та Майя Ерскін.

Netflix вже не вперше випробовує терпіння своїх глядачів, змушуючи їх чекати між сезонами улюблених шоу. Наприклад, фанати "Дивних див" очікують на п'ятий сезон вже понад три роки. Подібні тривалі паузи довелося пережити й шанувальникам "Мисливця за розумом" та "Російської ляльки".

Джерело: Gamesradar