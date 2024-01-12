sonyazhytkova .12 января, 2024 3

Баррі Кіоган, який зіграв у "Вічних", розкриває свої думки щодо сюжету продовження фільму.

У 2021 році вийшов фільм "Вічні" від Marvel, який відзначився своєю амбіційною сюжетною лінією та різноманітним акторським складом. Баррі Кіоган, який втілив загадкового Друїґа, висловлює своє бажання побачити більше фокусу на його персонажі у можливому сиквелі. Режисерка, Клої Жао, лауреатка Оскара, представила новий погляд на супергеройські наративи, що охоплюють століття. Незважаючи на різні відгуки та обговорення серед фанів та критиків, інтрига щодо продовження залишається високою.

Кіоган, відомий своєю захоплюючою грою в "Солтберні", відкрив свої погляди у відео для GQ, висловивши бажання зосередитися на темніших сторонах Друїґа в потенційному продовженні "Вічних". Актор уявляє історію, де Друїґ використовує свої ментальні здібності без чіткої мети, акцентуючи важливість героїв з людськими рисами. Це вказує на глибокий аналіз моральних дилем та складнощів, що оточують цих легендарних героїв.

Хоча існує зростаючий інтерес до "Вічних 2", Marvel Studios утримується від офіційного підтвердження сиквелу. Невизначеність також стосується участі Клої Жао в майбутніх проєктах Marvel, і вона утримується від коментарів у своїх останніх інтерв'ю. Жао, розмовляючи з THR, наголошує складність задовольнення глобальної аудиторії та важливість вірності власній візі незважаючи на різні точки зору. Її акцент на аутентичності та особистому зростанні у глобальному наративі віддзеркалює етику MCU. Зокрема, коментарі Паттона Освальта, голосу Піпа-троля в "Вічних", на початку наводили на думку про продовження, але пізніше він визнав, що його думки виявились недостовірними, підкреслюючи спекулятивний характер розробки фільму в MCU.

Джерело: Мovieweb