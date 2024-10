sonyazhytkova .3 октября, 2024 1

Вийшов тизер-трейлер стрічки "Companion", створеного завдяки спільним зусиллям режисера Зака Креггера, який прославився завдяки "Barbarian", та дебютантом Дрю Хенкоком.

На перший погляд, фільм виглядає як типова мілленіальна романтична історія, під акомпанемент мелодії "I Only Have Eyes for You" у виконанні The Flamingos. Тизер починається з напису, який натякає, що стрічка створена студією, яка подарувала нам "Щоденник пам’яті". Проте ця солодка обіцянка швидко втрачає свою привабливість.

У ролі головної героїні виступає Софі Тетчер, відома за серіалом "Yellowjackets". Її персонаж переживає романтичні моменти на фоні небезпеки, адже таємничий Джек Куейд переслідує її з усмішкою, наче в грі. В одній зі сцен вона закована в крісло, поки Куейд влаштовує їй вечерю. В іншій – її переслідує він або інший незнайомець, тягнучи за щиколотку через ліс. У критичний момент вона захищається, завдаючи удар ножем у шию нападнику. Повернувшись до столу, вона зосереджено дивиться на Куейда, тримаючи руку над полум’ям свічки, поки її рукав не загоряється. "Коли наші погляди зустрілися, з'явилася іскра", – звучить її голос за кадром, коли свитер спалахує.

Зак Креггер спочатку планував "Companion" як свій наступний проєкт після "Barbarian", але зрештою команда вирішила, що режисерський дебют належатиме Дрю Хенкоку, який також написав сценарій. Це рішення відкриває нову сторінку в кар'єрі Хенкока, який має можливість внести свіжий погляд у жанр, і залишає шанувальників у очікуванні незабутнього поєднання жаху та романтики.

Джерело: Deadline