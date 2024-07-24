sonyazhytkova .24 июля, 2024 4

Стримінговий сервіс Peacock оприлюднив перший трейлер обмеженого серіалу "Fight Night: The Million Dollar Heist", який розповідає про знаменитий озброєний грабіж, що стався після історичного бою Мухаммеда Алі в 1970 році.

Сюжет серіалу, заснованого на подкасті iHeart про справжні кримінальні справи, розгортається навколо крадіжки, яка сталася у ніч після повернення Мухаммеда Алі (у виконанні Декстера Дардена) у 1970 році. Цей злочин не лише кардинально змінив життя одного чоловіка, але й вплинув на перетворення Атланти в "Чорну Мекку".

Після бою шахрай Чікен Мен (Кевін Гарт) влаштовує розкішну вечірку для еліти країни, яка закінчується найзухвалішим пограбуванням в історії кримінального світу Атланти. Підозрюваний в організації злочину, Чікен Мен має довести свою невинність, що вимагає переконати свого колишнього ворога, детектива Дж.Д. Хадсона (Дон Чідл), одного з перших чорних детективів у десегрегованій поліції міста, який веде розслідування.

Потужний акторський ансамбль також доповнюють Семюел Л. Джексон, Тараджі П. Генсон та Терренс Говард. Гостями серіалу стануть Хлоя Бейлі, Марша Степанія Блейк, Лорі Гарві і Сінква Уоллс.





"Fight Night: The Million Dollar Heist" дебютує 5 вересня на Peacock.

Джерело: Deadline