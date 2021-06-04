Таня Гончаренко .4 июня, 2021 5

В Диснейленде вскоре откроют парк Marvel - сообщает "5 канал".

В Калифорнии заканчивают последние приготовления перед тем, как открыть людям дверь во вселенную супергероев. Тематическая локация объединяет под одной крышей любимых персонажей: Железного человека, Черную пантеру, Капитана Америку и многих других.

Открывать парк развлечений будет сам Человек паук. Посетители смогут собственными глазами увидеть как реальная копия (робот) супергероя пронесется над кампусом Мстителей и сделает сальто в воздухе, а после будет раскачиваться на паутине под открытым небом.

Помимо любимых персонажей на территории кампуса можно покататься на тематических аттракционах и примерить на себя роль героя.