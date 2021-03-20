Анастасия Лях .20 марта, 2021 13

Как сообщает Variety, потоковый сервис HBO Max выпустит документалку, посвященную жизни и смерти актрисы Британи Мерфи.

Проект будет состоять из двух частей. Первая расскажет, как Бриттани Мерфи добилась успеха в Голливуде. А вторая — что могло стать причиной ее загадочной смерти, датированной 2009 годом. Постановкой займется Синтия Хилл, известная как создательница кулинарного телешоу «A Chef’s Life», а также документальных фильмов «Private Violence», «The Guestworker», «Tobacco Money Feeds My Family». Продюсирует Джейсон Блум через свою компанию Blumhouse.

Бриттани Мерфи, снимавшаяся в «Городе грехов», «Прерванной жизни», «Восьмой миле», умерла в возрасте 32 лет. Официальная причина смерти — осложнения после перенесенной пневмонии и принятых лекарств. Неофициальная — ядовитая плесень, обнаруженная в доме актрисы. В пользу второй версии говорит тот факт, что спустя пять месяцев скончался похожим образом супруг Бриттани.

Когда ждать выхода документалки, не сообщается.