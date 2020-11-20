Анастасия Лях .20 ноября, 2020 6

На шоу Джоша Хоровица в карантинном домашнем формате Пол Беттани ответил на вопрос, который давно мучил марвеловских фанатов: есть ли у Вижена половой орган?

Напомним, Вижен — творение Тони Старка, материализовавшийся искусственный интеллект. Ранее поклонники комиксов придерживались мнения, что Вижен — как бойфренд куклы Барби Кен. То есть гладенький там, где должен быть пенис. Однако, если верить трейлеру, в предстоящем марвеловском сериале «ВандаВижен» Алая ведьма родит от Вижена ребенка. Этот факт заставил фанов снова заговорить о гениталиях компьютерного супергероя.

Хоровиц напрямую спросил Пола: есть ли у Вижена член? И вот что ответил актер: «Есть или нет, но он точно способен изменять свою плотность… И да, он фиолетового цвета», — улыбнулся Беттани.

Напомним, премьера сериала «ВандаВижен» состоится 15 января 2021 на потоковом сервисе Disney+.