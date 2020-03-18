Анастасия Лях .18 марта, 2020 6

Пол Беттани подписался на роль в проекте, основанном на реальных событиях, который расскажет о грандиозной скандальной утечке данных из Фейсбука, сообщает Observer.

У проекта пока что нет названия. Сценарий написали Кристофер Маркус и Стивен МакФили, работавшие над блокбастером «Мстители: Финал». А режиссеры последнего братья Руссо выступят продюсерами. В основу сюжета ляжет скандал с утечкой персональных данных пользователей соцсети Фейсбук (всего было слито 87 миллионов личных анкет), виновником которой был молодой консультант по сбору данных Кристофер Уайли.

Беттани сыграет английского бизнесмена Александра Никса, руководителя компании Cambridge Analytica, которая использует технологии глубинного анализа данных (в частности, данных социальных сетей) для разработки стратегической коммуникации в ходе избирательных кампаний в Интернете.

В режиссерском кресле находится Дэвид Гордон Грин, снявший «Ананасовый экспресс», «Повелителя лавин», биографическую драму «Сильнее» и свежее продолжение оригинального «Хэллоуина». Сроки производства не уточняются.