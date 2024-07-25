sonyazhytkova .25 июля, 2024 1

Режисер комедійних хітів, таких як "Подружки нареченої", "Проста послуга" та "Привиди", Пол Фейг, підписав угоду на створення фільму "Найгірший сусід" для студії Blumhouse.

Студія, відома завдяки фільмам "Паранормальне явище", "Вихід", "Хелловін" та "Чорний телефон", тепер співпрацює з комедійним режисером, щоб адаптувати одну з відзначених серій документальних кримінальних розслідувань від Netflix.

Згідно з The Hollywood Reporter, фільм розповість про жінку, яка після розриву стосунків вирішує здавати свою простору квартиру. Проте, після того як вона знаходить здавалося б ідеального орендаря, виявляється, що той є серійним незаконним поселенцем, і вигнати його буде не так вже й легко.

Як зазначає сам Фейг:

"Джейсон і я довгий час шукали ідеальний проєкт для співпраці, і ця історія створена для того, щоб поєднати жахи, тривогу, емоції та комедію страху, які нам обом подобається дарувати глядачам".

Фейг зараз працює над комедійним бойовиком "Джекпот", в якому знімаються Аквафіна та Джон Сіна, і завершує постпродакшн "Простої послуги 2". Ймовірно, наступним його проєктом стане співпраця з Blumhouse. Сценарій для адаптації "Найгірший сусід" напише Стівен Саско ("Hell Fest", "Unfriended: Dark Web"), а продюсером виступить Лаура Фішер ("Проста послуга 2"). Джейсон Блум також поділився своїм захопленням проєктом:



"Пол є ідеальним режисером для цього фільму, адже його роботи завжди вміло поєднують темряву і світло. Я з нетерпінням чекаю, що він привнесе в цю історію".

Джерело: Мovieweb