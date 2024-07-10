sonyazhytkova .10 июля, 2024 6

Представлено перший трейлер історичної епопеї "Гладіатор II", де Рідлі Скотт знову займає режисерське крісло для сиквелу стрічки, яка вийшла у 2000 році та здобула п'ять премій "Оскар".

Історична драма від Paramount Pictures вийде в кінотеатрах 22 листопада. У стрічці знімалися Пол Мескал, Педро Паскаль, Дензел Вашингтон, Джозеф Квінн та Конні Нільсен. Цей фільм є продовженням роботи Скотта "Гладіатор" 2000 року, де знімалися Рассел Кроу і Хоакін Фенікс.

Дія "Гладіатора II" розгортається через кілька десятиліть після подій першого фільму в стародавньому Римі. Головний герой Луцій (Пол Мескал), онук колишнього римського імператора Марка Аврелія та син імператора Коммода, живе з родиною у Нумідії. Після вторгнення римського генерала Марка Акація, Луцій потрапляє в рабство. Він бере приклад з Максимуса (роль якого у першому фільмі виконав Рассел Кроу) і виходить на гладіаторську арену, де йому доводиться боротися за своє життя.

Рідлі Скотт зняв "Гладіатора II" за сценарієм Девіда Скарпи. Бюджет стрічки значно зріс під час зйомок, які були призупинені через страйки в Голлівуді минулого року.

Перший "Гладіатор" став другим за касовими зборами фільмом 2000 року, заробивши понад 465 мільйонів доларів у світовому прокаті (848 мільйонів сьогодні).

Джерело: Нollywoodreporter