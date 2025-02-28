sonyazhytkova .28 февраля, 2025 4

Що, якщо єдинороги — не милі створіння з дитячих казок, а хижаки з іклами, як у тигра? A24 знову руйнує уявлення про жанрове кіно, представляючи трейлер абсолютно божевільного міксу комедії, трилеру та жахів — "Смерть єдинорога".

У центрі історії — герої Пола Радда та Дженни Ортеги, які випадково збивають єдинорога на дорозі. Але замість чарівної історії про дружбу вони опиняються у смертельній пастці: містичні створіння не прощають образ, а особливо — якщо за їхніми магічними силами полює жадібний мільярдер.

Новий трейлер розкриває ще більше шаленого екшену та чорного гумору. Радд і Ортега грають дует батька й доньки, які намагаються вижити серед кровожерливих єдинорогів, тоді як персонаж Річарда Е. Гранта, одержимий бажанням монетизувати магію, створює ще більше хаосу. Разом із ним у ролях — Вілл Поултер, Ті Леоні та Ентоні Карріган, які представляють темну сторону людської жадібності.

"Смерть єдинорога" — режисерський дебют Алекса Шарфмана, і судячи з трейлера, це буде ідеальна розвага для тих, хто втомився від стандартних горорів. Чи зможуть герої вижити серед розлючених міфічних монстрів? Дізнаємося вже 28 березня.

Джерело: Мovieweb