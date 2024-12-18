sonyazhytkova .18 декабря, 2024 6

На фото: Пол Радд і Дженна Ортега

Студія A24 презентувала перший трейлер чорної комедії жахів "Смерть єдинорога", яка обіцяє здивувати глядачів незвичайним сюжетом і тонким чорним гумором.

Картина, яка стане режисерським дебютом Алекса Шарфмана, вийде на великі екрани вже цієї весни.

У центрі історії — батько (Пол Радд) та його донька (Дженна Ортега), які під час подорожі на вихідні випадково збивають єдинорога. Виявляється, що міфічна істота володіла унікальними лікувальними властивостями, які хоче використати мільярдер (Річард Е. Ґрант). Однак інцидент має несподівані наслідки: рідні єдинорога жадають помсти.

Серед акторів фільму також Вілл Поултер, Тіа Леоні, Ентоні Карріган, Суніта Мані та Джессіка Гайнс. Музику до стрічки створив культовий Джон Карпентер у співпраці зі своїм сином Коді Карпентером та Даніелом Девісом, що додає фільму особливого настрою.

Хоча офіційна дата релізу ще не оголошена, "Смерть єдинорога" вже привертає увагу поціновувачів нестандартного кіно та обіцяє стати однією з найочікуваніших прем’єр наступного року.

Джерело: Deadline