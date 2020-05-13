Режиссер «Робокопа» и «Основного инстинкта» возьмется за новую адаптацию классического мелодраматического романа Ги де Мопассана «Милый друг», сообщает The Playlist.
Это будет проект для телевидения, а именно
Напомним, роман Мопассана рассказывает о любовных похождениях и карьере молодого привлекательного человека по имени Жорж Дюруа, отставного военного, которого товарищ устраивает работать в газету. Живущий в бедности Дюруа стремится улучшить свое положение. Но поскольку юноша не обладает
Последний раз роман экранизировался в 2012 году. Тогда роль Жоржа Дюруа исполнил Роберт Паттинсон.
Что касается телепостановки Верховена, съемки запланированы на следующее лето во Франции.
Опять "в наши дни"? Зачем? Чем, ну вот чем сюжет Мопассана будет непонятен сегодня в своем классическом варианте?!! Что в нем такого сложного, чего не поймет сегодняшний зритель? Честно, уже надоели эти бесконечные перепевки и осовременивания! Скоро режиссеру, решившему оставить классику классикой, в ее времени и месте действия будем кланяться в ноги, наверное. Слава Богу, за всю историю кино таких фильмов сняли немало, Конечно, не все удачные, но скоро только и останется, что их пересматривать.