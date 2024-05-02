sonyazhytkova .2 мая, 2024 6

Після того, як New Line придбала права на біографічний фільм про Кріса Фарлі, де він має головну роль під керівництвом режисера Джоша Геда, актор також приєднався до ребуту "Голого пістолету".

Гаузер долучається до вже оголошених зірок - Ліама Нісона та Памели Андерсон. Він виконає роль капітана Еда, яку раніше грав Джордж Кеннеді у фільмах "Голий пістолет", а в попередній серії "Поліцейський загін!" - Алан Норт.

Комедію режисує і виконує продюсерські функції Аківа Шаффер, а вихід у кінотеатри запланований на 18 липня 2025 року. Сценарій написали Ден Грегор і Дуг Манд спільно з Шаффером, з якими вони працювали над нагородженим премією Еммі фільмом "Чіп і Дейл". Виробництвом займаються Сет МакФарлейн і Еріка Хаггінс через Fuzzy Door, а Деніел М. Стіллман є виконавчим продюсером.

Минулі фільми "Голого пістолета" були відомі абсурдними сюжетами та фарсовим гумором. Вони розповідали про пригоди незграбного детектива на пенсії - Френка Дребіна, якого зіграв Леслі Нільсен. Загальний збір за три частини перевищив 216 мільйонів доларів. Франшиза розпочалася з "Голого пістолета: Файли поліцейського відділку!" у 1988 році, а потім вийшли сиквели "Голий пістолет 2½: Запах страху" і "Голий пістолет 33⅓: Остання образа".

Після успіху у серіалі "Чорний птах", за який він отримав нагороди Еммі, Critics Choice і "Золотий глобус", Пол Волтер Гаузер також з'явився у другому сезоні "Післявечір'я" і зіграє голос Ембаррасменту у "Всередині 2", що виходить 14 червня. Його майбутні проєкти включають роль у "Американі" від Тоні Тоста і "Провокаторах" від Apple Original разом із Меттом Деймоном.

Джерело: Deadline