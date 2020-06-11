Анастасия Лях .11 июня, 2020 2

Польская мелодрама под названием «365 дней», прозванная в Сети польской версией «Пятидесяти оттенков серого», побила рекорды просмотров на потоковом сервисе Netflix, пишет IndieWire.

Фильм вышел на платформе 7 июня и за несколько дней стал самым просматриваемым в каталоге. Сюжет повествует о молодом лидере сицилийской мафии Массимо, который воспылал одержимой страстью к девушке по имени Лаура, не отвечающей ему взаимностью. Массимо похищает Лауру и заявляет, что за 365 дней ее пребывания в плену он сделает так, что она его полюбит.

Несмотря на обилие пикантных сцен, прежде чем попасть в Интернет, лента была пущена в польский кинопрокат. Она стартовала на больших экранах в феврале этого года и собрала девять миллионов долларов.