sonyazhytkova .25 октября, 2024 2

Showtime оприлюднив трейлер і дату прем’єри нового серіалу "The Agency", який був створений на основі популярної французької драми Le Bureau des Legendes та обіцяє захоплюючу історію про шпигунські ігри та міжнародні інтриги.

У центрі сюжету — персонаж Майкла Фассбендера, агент ЦРУ Мартіан, якого відкликають із секретної місії для повернення до Лондона. Але минуле дає про себе знати: він знову зустрічає кохану, яку змушений був залишити, і почуття спалахують з новою силою. Тепер перед Мартіаном стоїть складний вибір — слідувати своїм емоціям чи залишатися вірним обов'язку у небезпечній грі міжнародного шпигунства.

Окрім Фассбендера, в серіалі задіяні Джеффрі Райт, Джоді Тернер-Сміт, Кетрін Вотерстон, Джон Магаро, Алекс Резнік, Ендрю Брук, Гаррієт Сансом Харріс, Індія Фаулер, Саура Лайтфут-Леон, Реза Броджерді, а також Річард Гір. Г’ю Бонневіль виступить у спеціальній ролі, а серед запрошених акторів – Адам Нагайтіс, Амбрін Разія, Білал Хасна, Девід Гаревуд та інші.

Серіал, натхненний життям і завданнями французької розвідки, створив Ерік Рошан. Особливу увагу приділено "Бюро легенд" — відділу, який займається підготовкою агентів під прикриттям, що роками працюють з фальшивими особистостями, здобуваючи важливі джерела інформації.

Прем'єра "The Agency" запланована на 29 листопада.

Джерело: Deadline