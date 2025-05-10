sonyazhytkova .10 мая, 2025 9

Магія Середзем’я знову оживе на великому екрані — "Володарь перснів: Полювання на Голума" офіційно виходить у прокат 17 грудня 2027 року. Як і епічні трилогії Пітера Джексона, новий фільм вийде у святковий сезон, даруючи фанатам ностальгічну мандрівку назад у знайомі землі.

Режисером і головною зіркою фільму виступить сам Енді Серкіс — актор, який подарував Голуму голос, тіло та душу. Цього разу він не просто повертається до ролі, а й сам керуватиме розповіддю про загадкове й темне минуле Смеаґола.

Події стрічки розгорнуться між святкуванням дня народження Більбо, коли Фродо вирушає у мандрівку, і прибуттям Братства персня до шахт Морії. Як зауважила сценаристка "Володаря перснів" Філіппа Бойєнс, це буде "унікальний, раніше не розказаний фрагмент історії, показаний очима цього незвичного створіння".

Чи повернуться знайомі обличчя? Ймовірно, так. Сер Ієн Маккеллен натякнув, що з радістю знову одягне сірий плащ Ґендальфа — але лише після знайомства зі сценарієм. Віґґо Мортенсен також не виключає повернення до ролі Араґорна, якщо його персонаж буде доречним у межах історії.

Продюсер Пітер Джексон обіцяє, що творці фільму "заглибляться у минуле Голума, розкриють ті частини його подорожі, які раніше залишалися за кадром". Хто саме зустрінеться на його шляху — поки що таємниця, але, за словами Джексона, орієнтиром стане сам Толкін.

"Полювання на Голума" — лише початок нової саги у світі, де навіть найменший може змінити хід історії. І хто знає — можливо, цього разу відповідь на вічне питання "Чия це буде доля?" доведеться шукати в очах істоти, яка втратила все заради одного... безцінного.

Джерело: Gamesradar