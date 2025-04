sonyazhytkova .22 апреля, 2025 2

Після гучного успіху оригінального фільму "Гри в хованки", команда Radio Silence готує продовження під назвою "Ready or Not: Here I Come". Зйомки вже стартували в Торонто.

До акторського складу приєдналися справжні зірки жанру — Сара Мішель Ґеллар, яка знає не лише, що ти зробив минулого літа, а й як вижити у найстрашнішій грі на виживання; володар кільця Елайджа Вуд; Шон Гатосі, Нестор Карбонель, Кевін Дюран і сам король тілесного жаху Девід Кроненберґ.

Вони об’єднуються з вже оголошеними Самарою Вівінг та Кетрін Ньютон у сценарії, написаному Ґаєм Бьюсіком і Крістофером Мерфі. Проєкт знову веде тріо Radio Silence — Мет Беттінеллі-Олпін та Тайлер Ґіллетт, які вже зробили ім’я на "Грі в хованки" та перезапуску "Крику".

Сара Мішель Ґеллар, відома роллю Баффі та участю у фільмах "Крику 2", "Прокляття" і "Жорстокі ігри", повертається в улюблений жанр. Елайджа Вуд, який нещодавно знявся в "Мавпі" від Оза Перкінса, знову готується до темної подорожі.

Серед інших зірок — Шон Гатосі ("За законами вовків"), Нестор Карбонель ("Темний лицар", "Сьоґун"), Кевін Дюран ("Королівство планети мавп") і, звісно, Девід Кроненберґ — режисер, чия поява сама по собі вже сигналізує, що на екрані буде щось справді лячне.

Нагадаємо, перша "Гра в хованки" була справжнім сюрпризом: при бюджеті лише 6 мільйонів доларів вона зібрала понад 57 мільйонів у світовому прокаті. Новий фільм обіцяє бути не лише продовженням, а й ще більш диявольським рівнем гри.

Тож… ти готовий, чи ні — вони вже йдуть. І цього разу, схоже, бігти буде нікуди.

Джерело: Deadline