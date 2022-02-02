Анастасия Лях .2 февраля, 2022 0

Актриса Рэйчел Зеглер, дебютировавшая у Спилберга в ремейке мюзикла «Вестсайдская история» и получившая роль новой диснеевской Белоснежки в предстоящем игровом ремейке, рассказала подкасту Variety о хейтерстве в свой адрес.

По словам Зеглер, когда студия отдала ей главную роль и об этом стало известно общественности, в соцсетях на нее обрушился шквал хейта. Пользователи возмущались, что классическую сказочную Белоснежку сыграет латиноамериканка. Причем негодование хейтеры объясняли не расизмом, но тем, что выбор цветной актрисы противоречит ключевому описанию героини, которую назвали Белоснежкой из-за черных-пречерных волос и белой-пребелой кожи.

Однако актриса говорит, что не намерена отвечать ненавистью на ненависть. Она несказанно счастлива, что ей выпал такой шанс, и постарается доказать, что заполучила эту роль не зря.

Примечательно, что недавно недовольство новой «Белоснежкой» также выразил актер Питер Динклэйдж, звезда «Игры престолов». Он сказал, что очень смущен тем, что с одной стороны диснеевские продюсеры продемонстрировали прогрессивность, выбрав на роль латиноамериканскую актрису, а с другой — доказали свою реакционность, решив в двадцать первом веке снова экранизировать сказку о семи карликах.