sonyazhytkova .22 мая, 2024 9

У першому трейлері блокбастера від Netflix, Голлівудська зірка змінює амплуа та розкриває таємниче вбивство свого батька.



Кінопроєкт, режисером якого став Мулі Сур'ї, вийде на Netflix 21 червня. У картині також зіграли Марк Веббер, Джейк Вірі, Ентоні Майкл Холл, Кайві Лайман і Харі Дхіллон.

Сюжет стрічки "Trigger Warning" фокусується на командосі спеціальних сил Паркер (Альба), спадкоємиця батьківського бару у своєму рідному місті після того, як її батька раптово вбивають. Повернувшись, вона виявляє, що місто зараз під контролем насильницької банди, і розпочинає розслідування, щоб дізнатися правду про цю трагедію.

Сур'я зняв фільм за сценарієм, авторами якого є Джон Бранкато, Джош Олсон і Хеллі Гросс. Еріка Лі, Базіл Іванік і Естер Горнштейн виступили продюсерами.

Джерело: Нollywoodreporter