sonyazhytkova .28 февраля, 2024 5

На кастингах до ролі Доброї Відьми, Гранде проявила велику відданість, навіть відмовившись від свого звичного поп-образу. Цієї осені вона принесе новий зміст у виконанні пісні "Popular".

І хоча Аріана Гранде відома у всьому світі як співачка-сенсація, вона вирішила залишити за собою поп-зірковий імідж, виступаючи у ролі Глінди у кіноадаптації мюзиклу "Wicked", який був нагороджений премією Тоні.

Під час інтерв'ю в програмі Заха Санга, співачка заявила, що вона ніколи раніше не прагнула чогось настільки сильно. І готуючись до прослуховування кожен день безперервно тренувалась.

"Під час тренувань я працювала над трансформацією мого голосу, включаючи співочий. Це було повністю про мене. Я розібралася у всьому цьому, щоб показати їм, що я можу уявити себе у ролі іншої особи. Для цього мені довелося анулювати свою поп-зіркову ідентичність, яку вони так добре знали, оскільки важко вірити, що хтось може бути кимось іншим, коли ти так сильно впізнаваний за однією рисою. Тому, справді, довелося пройти весь цей шлях, щоб це виконати, і прийти на прослуховування без макіяжу, з відпущеними волоссям - я виглядала як 11-річна. Я дійсно, дійсно вкладала у це всю свою працю", - додала Гранде.

Джерело: Мovieweb