sonyazhytkova .20 мая, 2025 10

Майстер темного кіномистецтва Гільєрмо дель Торо повертається з новою стрічкою — екранізацією "Франкенштейна", яка, за його словами, зовсім не жахи. Та хіба можна втекти від тіней, коли оживає те, що мало б залишитися мертвим?

"Нещодавно мене запитали, чи є у фільмі справді страшні сцени", — зізнався дель Торо під час розмови з композитором Александром Деспла на Каннському кінофестивалі (цитата — Variety). — "І вперше я задумався про це. Це емоційна історія. Для мене вона така ж особиста, як будь-що інше. Я ставлю запитання про батьківство, про сина... Я не знімаю фільм жахів. Я цього навіть не намагаюсь".

Фільм, натхненний класичним романом Мері Шеллі 1818 року, слідкує за доктором Преторіусом (Крістоф Вальц), який шукає Монстра Франкенштейна (Джейкоб Елорді), якого вважали мертвим упродовж 40 років. Його мета — продовжити суперечливі експерименти покійного доктора Віктора Франкенштейна, роль якого виконує Оскар Айзек.

Акторський склад вражає: до фільму також долучилися Міа Ґот, Фелікс Каммерер, Крістіан Конвері, Ларс Міккельсен, Девід Бредлі, Чарльз Денс та Рейф Айнесон.

Проєкт Гільєрмо дель Торо вперше було анонсовано ще у 2007 році, однак він застряг у розробці Universal до 2014-го. Netflix вдихнув у фільм нове життя у 2023 році — тоді головну роль мав виконувати Ендрю Гарфілд, але через страйк SAG-AFTRA його замінив Джейкоб Елорді.

Прем’єра "Франкенштейна" на Netflix запланована на листопад.

Кажуть, монстр повертається не з пекла, а з пам’яті. І якщо це не фільм жахів, то чому в повітрі вже пахне попелом з минулого…?

Джерело: Gamesradar