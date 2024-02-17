sonyazhytkova .17 февраля, 2024 13

Незважаючи на те, що отримані відгуки критиків та оцінки глядацької аудиторії не були надто високими, це не призупинило творців фільму в їх планах на продовження.

Під час розмови з представниками Discussing Film Лоренцо ді Бонавентура попросили прокоментувати можливість спін-оффів або сиквелів, що стосуються трьох Spider-Women у фільмі, виконаних Сідней Суїні, Ізабелою Мерсед і Селест О'Коннор. У своїй відповіді він відзначив, що існує значна кількість коміксів, присвячених цим персонажам, можливо, навіть більше, ніж тих, що стосуються самої Мадам Павутини (Дакота Джонсон).

Він також зазначив, що розглядаються можливості розкриття персонажів і подальшого їхнього розвитку в контексті нових пригод у кінопросторі. Таким чином, фанати можуть сподіватися на цікаві та захоплюючі події в майбутніх продовженнях, де Мадам Веб буде намагатися дослідити свій потенціал і зіткнеться з навчанням, перешкодами та небезпеками на шляху до володіння своїми навичками.

Джерело: Мovieweb