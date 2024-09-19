sonyazhytkova .19 сентября, 2024 1

Після вражаючого дебюту 6 вересня, серіал "Call Me Bae" здобув популярність на Prime Video і став лідером переглядів. Тепер стрімінгова платформа підтвердила, що шоу отримає продовження.

Головну роль у серіалі "Call Me Bae" виконує Ананья Пандей. Шоу швидко стало хітом, потрапивши до топ-10 найпопулярніших програм на Prime Video. Саундтрек серіалу також привернув увагу: пісня "Vekh Sohneyaa" набрала понад 10 мільйонів переглядів на YouTube. В акторському складі з’являються Вір Дас, Гурфатех Пірзада, Варун Суд, Віхан Самат, Мусккан Джафері, Ніхаріка Ліра Датт, Ліза Мішра та Міні Матхур.

Ніхіл Мадхок з Prime Video India підкреслив величезний успіх "Call Me Bae", зазначивши, що шоу досягло своєї мети — створити захопливий контент для обговорень. Продюсер Каран Джохар відзначив, що перший сезон був проривом і чекає на продовження розкриття персонажів у нових епізодах.

Апоорва Мехта, генеральний директор Dharmatic Entertainment, додав, що успіх першого сезону перевершив очікування і що команда вже активно працює над новими сюжетними лініями для другого сезону. Очікуємо на нові захоплюючі серії "Call Me Bae", які обіцяють бути не менш вражаючими.

Джерело: Deadline