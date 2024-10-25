sonyazhytkova .25 октября, 2024 4

Це рішення прийняте через відхід Ніла Геймана з проєкту на тлі серйозних звинувачень у сексуальних домаганнях, які висунули кілька жінок.

Актори Майкл Шин та Девід Теннант, які виконали ролі ангела Азірафейла та демона Кроулі, повернуться для спеціального телевізійного фільму, зйомки якого заплановані на початок 2025 року в Шотландії. Виробництво було тимчасово зупинено через звинувачення на адресу Геймана. Хоча він брав участь у написанні фінального сценарію, більше не працюватиме над виробництвом, а його компанія Blank Corporation вийшла з проєкту. Наразі очікується, що новий сценарист завершить роботу над епізодом, але деталі угоди ще не підтверджені.

Ці зміни відбулися після виходу подкасту Tortoise Media, в якому дві жінки, з якими Гейман мав консенсуальні стосунки, звинуватили його у сексуальних домаганнях. Пізніше ще дві жінки приєдналися до звинувачень. Гейман категорично заперечує всі претензії.

Майк Шин втілює образ Азірафейла — охайного ангела та дилера рідкісних книг, тоді як Девід Теннант грає життєрадісного демона Кроулі. У серіалі також з’являться Джон Хемм, Міранда Річардсон і Френсіс Макдорманд. Основою сюжету слугує роман Террі Пратчетта, написаний у 1990 році.

Минулого року "Good Omens" отримав продовження на третій і фінальний сезон. Гейман виконував ролі сценариста, шоураннера та виконавчого продюсера.

У серпні Шин висловив своє захоплення майбутнім шоу, зазначивши, що "третій сезон подарує глядачам справжнє задоволення". Таким чином, хоч фінал проєкту й змінюється, сподівання на якісне завершення історії залишаються високими.

Джерело: Deadline