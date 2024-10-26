sonyazhytkova .26 октября, 2024 8

Скотт Мескаді (Kid Cudi) приєднався до касту сиквелу культової комедії, головну роль в якому виконує Адам Сендлер.

Деталі його персонажа поки що залишаються загадкою, як і сюжет продовження. У зірковому складі фільму також з’являться Джулі Боун і Крістофер МакДональд, які знову втілять на екрані ролі Вірджинії Веніт і Шутера МакГевіна — коханки та антагоніста персонажа Сендлера. Нещодавно Сендлер натякнув, що у фільмі з’явиться Тревіс Келсі в епізодичній ролі, а також до команди долучився Bad Bunny. Виробництво вже розпочато.

Режисуру довірили Кайлу Ньюачеку, який раніше співпрацював із Сендлером у фільмі "Загадкове вбивство". Сценарій написали Сендлер і Тим Герліхи.

"Happy Gilmore" — один з найпопулярніших фільмів Сендлера, що розповідає історію невдахи-хокеїста з вражаючим ударом і вибуховим характером. Коли його бабусі, яка його виховала, загрожує виселення через неоплачені податки, Геппі відкриває у собі талант до гольфу, зокрема, до довгих ударів. За підтримки ветерана гольфу Чабса Пітерсона, роль якого виконав покійний Карл Уезерс, він вирішує приєднатися до PGA Tour, щоб заробити гроші для порятунку бабусиної домівки. Однак його нетрадиційний і агресивний стиль гри викликає невдоволення у представників PGA та інших гравців, зокрема у зарозумілого МакГевіна, який вважає Геппі загрозою своїм амбіціям.

У результаті, історія обіцяє бути наповненою сміхом і змаганнями, що робить "Happy Gilmore 2" однією з найочікуваніших комедій року.

Джерело: Deadline