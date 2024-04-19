sonyazhytkova .19 апреля, 2024 1

Після того, як "Ельзбет" отримала продовження, увага тепер переходить на серіали "Еквалайзер", "NCIS: Гаваї", "Допоможи мені, Тодд" і "CSI: Лас-Вегас", які залишилися у режимі очікування щодо їхнього майбутнього.

Згідно з даними про телеперегляд та стрімінг, "Ельзбет" протягом перших 35 днів показу залучила майже 11 мільйонів глядачів, що перевищує на 52% популярність "CSI: Лас-Вегас" у тому ж самому часовому слоті минулого року.

Президентка CBS Entertainment Еймі Рейзенбах прокоментувала: "Ельзбет завоювала серця глядачів своїм неповторним поєднанням чарівного гумору, унікального сюжетного розгортання та винахідливої, блискучої ексцентричності Ельзбет Тасціоні. Виконавчі продюсери Роберт та Мішель Кінги мають вражаючий доробок у створенні критично визнаних серіалів з незабутніми персонажами, і разом із шоуранером Джонатаном Толінсом та його командою сценаристів вони створили неймовірно розважальний та захоплюючий світ Нью-Йорка для дослідження. Ми вдячні унікально обдарованому акторському складу, на чолі з Керрі Престон, Венделлом Пірсом та Каррою Паттерсон, за те, що вони привнесли цих чудових персонажів у життя в компанії світового класу гостей щотижня".

У серіалі розповідається історія Ельзбет Тасціоні (Керрі Престон), креативну та непередбачувану адвокатку, яка використовує власну унікальну точку зору, щоб робити важливі спостереження та спільно з Нью-Йоркським відділом поліції ловити неперадбачуваних злочинців. Це відбувається після успішної кар'єри в Чикаго. Персонаж спочатку з'явився у телешоу "Дружина адвоката", а потім у його спін-оффі "Бій за справедливість".

Постійний акторський склад також включає Венделла Пірса і Карру Паттерсон у ролях капітана Вагнера та Каї Бланке відповідно. Глорія Рубен з'являється періодично у ролі дружини Вагнера, Клаудії Пейн. У серіалі невелика кількість акторів, оскільки він залежить від регулярної зміни гостей, таких як Стівен Мойєр, Джессі Тайлер Фергюсон, Лінда Левін і Блер Андервуд. Виконавчими продюсерами є Роберт Кінг, Мішель Кінг, Джонатан Толінс, Ліз Глотцер, Еріка Шелтон Кодіш та Браян Голубофф.

"Ельзбет" виробляється студією CBS і розповсюджується Paramount Global Content Distribution.

Джерело: Deadline