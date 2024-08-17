sonyazhytkova .17 августа, 2024 7

Цей мінісеріал, що вийшов за межі формату мінісеріалу, базується на однойменному романі Блейка Крауча, який, до того ж, виконує роль шоураннера.

Прем'єра першого сезону відбулася у травні 2024 року, і "Темна матерія" швидко завоював прихильність глядачів. Не дивно, що Apple і Sony виявили потенціал для продовження.

Блейк Крауч оголосив про несподіване продовження з теплими словами подяки для фанатів серії:

"Дякую всім, хто дивився перший сезон - і шанувальникам книги, і новим глядачам, а також нашим партнерам в Apple і Sony, моєму чудовому продюсерському партнеру Метту Толмачу, нашому вражаючому акторському складу і знімальній групі, а також чудовому місту Чикаго - ви були неймовірні. Під час написання і зйомок першого сезону ми зрозуміли, що є ще багато чого для розповіді, і лише почали розкривати цих персонажів, які борються за виживання і пошуки шляху додому через ландшафт неймовірних реальностей. Побачимося в 'Коробці'!".

Під "Коробкою" Крауч має на увазі унікальний об'єкт, який став революційним порталом у першому сезоні "Темної матерії", через який персонажі подорожували альтернативними реальностями.

Метт Толмач також подякував за світове визнання науково-фантастичної драми:

"Реалізація 'Темної матерії' була моєю давньою мрією, і я безмежно радий бачити, як візія Блейка оживає і знаходить відгук у величезної кількості глядачів. Спостерігати, як подорож Дессенів відгукується у серцях людей, було надзвичайно приємно. Ми з нетерпінням чекаємо можливості продовжити дослідження цього світу і більше розкрити його багатства - і не тільки в другому сезоні. Велика подяка Apple TV+, Sony і нашому чудовому акторському складу та знімальній групі. Погнали вперед!".

У "Темній матерії" зіграли Джоел Еджертон, Дженніфер Коннеллі, Аліс Брага, Джиммі Сімпсон, Дайо Окенійї, Аманда Брюгель та Оукс Феглі. Блейк Крауч, керуючи командою сценаристів і режисерів, вірно адаптував сюжет бестселера, що став знаковим у сучасній науковій фантастиці. Перший сезон серіалу отримав високу оцінку як від критиків, так і від глядачів, здобувши рейтинг 83% на Rotten Tomatoes у обох категоріях. Телешоу продовжує захоплювати своєю оригінальністю та глибиною, і ми з нетерпінням чекаємо, що принесе наступний розділ.

Джерело: Мovieweb