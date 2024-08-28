sonyazhytkova .28 августа, 2024 11

Згідно з інформацією Deadline, наразі ведуться переговори щодо зйомок нової частини саги. Хоча угоди ще не підписані, джерела повідомляють, що є плани на продовження телешоу після п’ятого сезону.

Після завершення п’ятого сезону, в якому, ймовірно, відбудеться прощання з Джоном Даттоном, головним героєм серіалу, роль якого виконує Кевін Костнер. Сам Костнер вже підтвердив, що не буде зніматися в наступних епізодах.

Спочатку вважалося, що п'ятий сезон стане фінальним для "Єллоустоуну", але презентація тизера до прем'єри, що відбудеться 10 листопада, залишила питання відкритим, чи дійсно це буде завершенням саги. Тим часом, Келлі Райллі та Коул Гаузер вже кілька місяців обговорюють нові контракти, які спочатку передбачали їх участь у спінофі. Після п’ятого сезону основного серіалу глядачі зможуть побачити перший сучасний спіноф під назвою "Медісон", в якому головну роль виконає Мішель Пфайффер.

"Єллоустоун" розгортає драматичну історію сім’ї Даттон, що володіє найбільшим у США ранчо, яке межує з розширюваним містом, індіанською резервацією та першим національним парком Америки. Серіал яскраво відображає складність стосунків родини з оточенням та їх боротьбу за збереження спадщини.



Келлі Райллі грає роль Бет Даттон, доньки Джона Даттона, яка раніше працювала в фінансовій компанії Schwartz & Meyer. Коул Гаузер втілює образ Ріпа Вілера, колишнього юного втікача, якого Джон Даттон взяв під своє крило після того, як Ріп убив вітчима, захищаючи матір. З часом Ріп став незамінним членом команди ранчо, вірно служачи родині.

Джерело: Deadline