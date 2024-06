sonyazhytkova .30 июня, 2024 7

Авторка Алі Новак оголосила, що продовження роману вийде 15 квітня 2025 року, матиме назву "My Return to the Walter Boys" та буде розповідати наступну главу історії Джекі.

"Я не потребувала натхнення для написання продовження, адже завжди хотіла це зробити", - зазначила Новак в інтерв'ю Today.com. "Це дуже влучна назва, адже не лише Джекі повертається до сім'ї Волтерів, але й я повертаюся до цього світу після багатьох років".

У романі для молоді "My Life with the Walter Boys" сирота-підліток Джекі з Нью-Йорка переїжджає до Колорадо, щоб жити з Кетрін та Джорджем Волтерами і їхніми 12 дітьми. Це створює романтичний трикутник між 17-річним Коулом та 16-річним Алексом. Саму історію Новак написала на Wattpad, коли їй було лише 15 років.

У серіалі Netflix 2023 року головні ролі виконують Ніккі Родрігес (Джекі), Ноа Лалонд (Коул), Ешбі Джентрі (Алекс) та Сара Рафферті (Кетрін).

Друга книга, за словами Новак, починається з повернення Джекі до ранчо Волтерів після літа, проведеного в Нью-Йорку. І буде зосереджена на відносинах геловної героїні з Коулом.

Netflix підтвердив продовження серіалу "My Life with the Walter Boys" на другий сезон у грудні 2023 року.

Джерело: Deadline